Coronavirus, in un Duomo deserto il Vescovo Farinella celebra la Domenica delle Palme FOTO

Il Biellese, come tutta Italia, ha festeggiato la Domenica delle Palme seguendo le funzioni direttamente dalle proprie abitazioni, davanti alla televisione o in streaming. Anche a Biella, nella mattinata di oggi, 5 aprile, il vescovo Roberto Farinella ha presieduto in cattedrale la solenne celebrazione liturgica senza la presenza dei fedeli, a causa delle misure di contenimento volte a contrastare il contagio del coronavirus. Con la funzione di oggi, il Vescovo ha dato il via agli appuntamenti della Settimana Santa che si concluderà domenica prossima, 12 aprile, con la ricorrenza della Pasqua.