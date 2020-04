Coronavirus, duro sfogo del sindaco Passuello: “Troppa gente fuori casa. Ora denuncio chi trovo in giro senza motivo”

“C’è ancora troppa gente irresponsabile che esce senza rispettare le norme. Chiederò un inasprimento dei controlli e denuncerò personalmente chi trovo in giro senza motivo. Così non si può andare avanti”. Arriva da Pray il duro sfogo del sindaco Gian Matteo Passuello, profondamente indignato dai comportamenti di numerosi cittadini, trovati a spasso nelle vie cittadine nonostante le disposizioni restrittive volte a contenere la diffusione del coronavirus. Un problema ben noto alle amministrazioni comunali e riscontrato in diverse realtà della nostra provincia.

“Mi sono state segnalate parecchie persone in giro, che non ne hanno motivo e trovano ogni pretesto per essere in giro – spiega il sindaco sui social - Questo non va bene, perché in questo modo mettiamo a rischio noi e la nostra collettività. Questo mi indigna molto: non siamo rispettosi per coloro che tutti i giorni rischiano la loro pelle per mettere in sicurezza noi stessi. Inoltre, ci sono in giro anche dei gran maleducati. Mi hanno segnalato che alcuni nostri consiglieri comunali sono stati pure apostrofati in malo modo quando hanno invitato alcune persone a rientrare in casa. Ciò non deve più capitare. Chiederò un inasprimento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Lo ripeto: stando a casa salviamo persone. Mi appello al vostro senso di responsabilità”.