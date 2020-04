Coronavirus blocca anche Valdengo in Festa 2020 (e i suoi fuochi d’artificio)

Salta Valdengo in Festa, una delle manifestazioni più amate e partecipate del territorio, soprattutto per il programma variegato e l’apprezzato spettacolo pirotecnico. A comunicarlo il comitato direttivo del Gruppo Amici di Valdengo in una nota stampa firmata dal presidente Bruno Monteferrario: “A causa del grave problema sanitario mondiale causato in questi mesi dal Covid-19, non si terrà l’edizione 2020 di Valdengo in Festa, prevista dal 29 maggio all’8 giugno. Nella speranza che la situazione a breve inizi a migliorare sensibilmente, informiamo che abbiamo devoluto la somma di mille euro all’associazione Amici dell’Ospedale di Biella”.