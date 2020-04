Coronavirus, arrivate 4mila mascherine a Gaglianico. Maggia: “Da martedì inizia la distribuzione” VIDEO

“Sono felice di dare una buona notizia alla popolazione di Gaglianico. Siamo riusciti ad acquistare 4mila mascherine e da martedì inizierà la distribuzione”. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, il sindaco Paolo Maggia che ha spiegato agli utenti il corretto utilizzo dei nuovi dispositivi di protezione individuale e le modalità di consegna. “Si tratta di mascherine monouso, antigoccia e ad alto potere filtrante, realizzate nel nostro territorio. Saranno distribuite in maniera capillare al domicilio di ogni cittadino di Gaglianico. Se in una famiglia ci sono 4 componenti saranno consegnate 4 buste contenenti la mascherina. I cittadini saranno avvisati via citofono evitando così ogni possibile contatto”. Intanto crescono le azioni concrete di solidarietà in paese. Oltre alle donazioni inviate dalle associazioni locali a favore del nostro Ospedale, molte famiglie hanno aderito alle iniziative di far disegnare un arcobaleno ai propri bimbi e, su invito del sindaco, ad esporre il tricolore.