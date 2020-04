Coronavirus, Tollegno: 450 mascherine consegnate porta a porta. E alla spesa ci pensa il sindaco

In questi giorni di grande impegno per i sindaci di tutta Italia, Newsbiella ha parlato con il sindaco di Tollegno in merito alla preziosa iniziativa intrapresa dal suo comune nei giorni scorsi e che continuerà nelle prossime giornate: la distribuzione casa per casa delle mascherine.

Il comune ha distribuito 150 mascherine e altre 300 sono in distribuzione alla popolazione, anche perché nelle farmacie sono già diventate merce rara. Se i residenti non devono spostarsi dal comune di residenza ma devono andare a far spesa hanno questa necessità.

Una parte delle mascherine sono state fornite dalla Protezione Civile e la restante parte acquistate dal Comune.

"La gente apprezza molto questa donazione, ci sente presenti e vicini in un momento difficile per tutti. Le ho distribuite di persona con l'aiuto della Protezione Civile e questo gesto mi ha riempito di gioia. Ho sentito che la vicinanza, un segno di presenza della amministrazione è stato molto apprezzato. Ho parlato anche con molti di loro portando anche un consiglio e una raccomandazione : restare a casa".

Nei prossimi giorni partirà la distribuzione dei buoni spesa di 25 euro a persona per settimana: il paese ha aderito alle linee guida della Provincia di Biella e dei Consorzi socio assistenziali che ha lasciato delle possibilità di scelta su come effettuare la distribuzione.

"Il comune di Tollegno non sceglierà la distribuzione tramite i voucher ma io, i volontari e gli amministratori ci occuperemo personalmente di acquistare i generi di prima necessità e di portarli alle famiglie. In questo modo si avrà la certezza che saranno beni di prima necessità. I negozi saranno i nostri quattro negozi di paese e il supermercato Conad di Andorno Micca per i beni che nei paesi a volte non sono reperibili. Con loro il comune ha già raggiunto degli accordi anche per la fatturazione elettronica e il successivo pagamento. Un mio grande impegno sarà di valutare lo stato di necessità di chi farà richiesta in collaborazione anche con Iris e volontariato".