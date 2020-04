Coronavirus, al via a Cossato la distribuzione di mascherine. Moggio: “Consegnate oggi 4mila”

“A partire da oggi, domenica 5 aprile, è cominciata la distribuzione delle prime 4mila mascherine in tessuto non tessuto antigoccia nella buca delle lettere di 1500 famiglie”. Parola del sindaco Enrico Moggio che, attraverso i canali social del Comune, ha avvertito i cittadini di Cossato. “Le mascherine saranno recapitate gratuitamente dai nostri volontari. Inoltre, non è assolutamente necessario far entrare le persone in casa; al massimo sarà chiesto di aprire il portone del condominio laddove le cassette sono all’interno. Nel corso della prossima settimana contiamo di completare la consegna. Una mascherina per ogni cittadino di Cossato volta a limitare la diffusione del coronavirus”.

Moggio ha poi rivolto un nuovo appello alla cittadinanza: “Siamo in una fase di stabilizzazione. Ma possono esserci due scenari in evoluzione: si va verso la diminuzione dei contagi se continuiamo a restare a casa; in caso contrario, potrebbero aumentare il numero dei casi se facciamo i furbi. L’unico strumento che abbiamo oggi è rimanere a casa propria per limitare i contatti con le altre persone. Facciamo tutti un sacrificio, soprattutto in queste giornate primaverili”. Infine, novità sui buoni spesa rivolti alle persone con più difficoltà: “Ci stiamo attrezzando e, nel giro di pochi giorni, li metteremo a disposizione di chi ha bisogno”.