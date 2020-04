Vigliano in lutto per la morte di Mauro Pradella a soli 60 anni

Ha destato dolore la notizia della prematura scomparsa di Mauro Pradella, mancato questa mattina all’età di 60 anni. Molto conosciuto a Vigliano Biellese, Pradella era un funzionario commerciale e un vero appassionato di sport, soprattutto di calcio. Per anni, infatti, è stato dirigente sportivo di diverse società sportive, tra cui il Cavaglià e il Vigliano. In molti, in queste ore, stanno esprimendo il proprio cordoglio.