Sterpaglie a fuoco al Favaro, intervento di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine

Allarme al Favaro di Biella per la presenza di due piccoli focolai. Il fatto è accaduto ieri, 4 aprile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato l’incendio che aveva investito diverse sterpaglie. In seguito, le forze dell’ordine hanno proceduto con gli accertamenti per scoprire eventuali violazioni.