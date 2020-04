Dolore a Mongrando, muore padre di tre figli a 59 anni

Dolore e profondo cordoglio a Mongrando per l’inaspettata scomparsa di Sergio Burato. Aveva solo 59 anni. Molto conosciuto in paese e nel Biellese per la sua professione di ottico, era una persona stimata e padre di tre figli. La famiglia, in questo momento terribile, ringrazia tutto il personale medico dell’Ospedale per le cure prestate. L’ultimo saluto avverrà al cimitero di Mongrando Curanuova martedì 7 aprile in forma privata secondo le disposizioni vigenti.