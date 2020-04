Biella piange la morte di Valentino Florio. Fu impiegato di Cordar per 17 anni

Biella piange l’improvvisa scomparsa di Valentino Florio a soli 64 anni. Molto conosciuto in città, è stato impiegato nella parte amministrativa e finanziaria di Cordar Biella, dal 2001 al 2018, anno in cui è poi andato in pensione. A detta dei colleghi, Florio era una persona ligia al dovere, disponibile, ironica e sempre disponibile nei confronti degli altri dipendenti. L’azienda si stringe al dolore della famiglia colpita dal grave lutto. In ottemperanza alle disposizioni recenti, la salma riceverà la santa benedizione in forma strettamente privata.