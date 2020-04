Andorno e Valle Cervo in lutto per la morte di Pietro Annovati

Andorno Micca e la Valle Cervo sono in lutto per la morte di Pietro Annovati, scomparso nei giorni scorsi all’età di 78 anni. Noto in paese con il nome di Piero, era il fratello di Giancarlo, amministratore, vicesindaco della sua Andorno e primo coordinatore del circolo locale del Pd, mancato nel novembre 2019 a 91 anni.

A ricordarne la figura è il segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia in un post su Facebook: “Il nostro Piero era un riferimento per Andorno Micca. Tutto monitorava, passeggiando e commentando, tutto sapeva, nulla gli sfuggiva. Ha seguito ostinatamente le idee dell'amato fratello e se ne è preso cura fino all'ultimo, quando qualche mese fa ci ha lasciato. Piero credeva nella Valle Cervo, e credeva nel Partito Democratico. Ci ha sempre dato una mano e ci ha sempre spronato a fare di più e meglio. Per anni abbiamo passeggiato fuori dalla sede in via Galliari dopo le riunioni di circolo, e sempre mi lasciava con "saluta il papà!". E poi ai pranzi del PD si rideva tanto. Addio caro amico, purtroppo a distanza, come si è costretti in questo tempo amaro”.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la benedizione della salma si terrà al cimitero di Andorno Micca in forma strettamente privata. La Santa Messa di suffragio, invece, verrà celebrata in data da destinarsi.