Salussola, una mascherina per famiglia dalle associazioni del paese

Dopo l'acquisto di mille mascherine da parte del comune, anche le associazioni del paese di Salussola si mettono in prima fila per combattere l'emergenza coronavirus. Tra questi Pro Loco, Banda Musicale, ‘L Nos Carvé, Giovani di Vigellio e Priori della festa di san Pietro, che hanno acquistato una mascherina per ogni nucleo famigliare del paese. La distribuzione, casa per casa, averrà durante la prossima settimana.