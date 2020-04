Roppolo, una famiglia residente in paese dona la spesa ai bisognosi. Consegnata dagli Aib FOTO

Grazie al buon cuore di una famiglia roppolese, tanti anziani e persone bisognose di aiuto hanno ricevuto un pacco contenente generi alimentari di conforto che, giovedì 2 aprile, è stato consegnato dagli Aib del paese su richiesta del sindaco Renato Corona. I volontari hanno indossato mascherine e guanti donati dalla ditta Edilservice di Roppolo, azienda della Famiglia Blefari.

“Ancora una volta – commenta il sindaco – gli “Angeli del bene” così come sono affettuosamente chiamati da molti anziani i volontari AIB e Protezione Civile, hanno aiutato la popolazione mettendosi al servizio della comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno donato generi di prima necessità, guanti e mascherine che sono in questo tempo merce preziosissima e ringrazio anche tutti i volontari che ogni giorno si prodigano per aiutare chiunque ne abbia bisogno. Roppolo è un piccolo paese ma ha un cuore grande; in molti continuano a donare e il sorriso di questi benefattori dimostra ampiamente quanto possa essere grande il piacere di aiutare il prossimo. Grazie”.