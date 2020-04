Roppolo, il Comune distribuisce i voucher per l'acquisto degli alimentari

In osservanza a quanto stabilito dalla Protezione Civile, il Comune di Roppolo ha avviato la procedura distribuzione dei voucher di spesa di generi alimentari in favore di famiglie e persone singole residenti nel paese, che sono più esposte agli effetti economici dall’emergenza epidemiologica coronavirus.

Questi i requisiti per benefeciare dei voucher. Una significativa riduzione del reddito in quanto lavoratore presso una attività chiusa a seguito delle disposizioni nazionale, o, comunque, una situazione di bisogno. Assenza di qualsiasi forma di sostegno pubblico o ammortizzatore sociale (cassa integrazione, reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, presa in carico da parte dei servizi sociali). Reddito imponibile medio dei componenti della famiglia non superiore a 15mila euro (reddito che si ottiene sommando quello di ciascun componente del nucleo famigliare, e dividendo per il numero dei componenti dello stesso nucleo).

La domande di voucher devono essere presentate utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune, ed inviate via e-mail all’indirizzo anag.roppolo@ptb.provincia.biella.it entro le 12 di martedì 7 aprile. Il cittadino riceverà risposta da parte del Comune tramite e-mail o telefonicamente, con le modalità per il ritiro dei voucher.

I voucher hanno un importo di spesa settimanale di 40 euro per il primo componente del nucleo famigliare, con l'aumenento di 10 euro per ogni componente aggiuntivo. I voucher saranno distribuiti in tagliandi numerati e nominativi del valore di 20 euro o inferiore, sino al raggiungimento della somma settimanale di cui ha diritto il nucleo famigliare. Tali cifre sono individuate sulla base della probabile platea dei beneficiari: qualora le domande siano di numero superiore a quello previsto, il Comune di Roppolo rimodulerà le cifre dei voucher stessi.

I voucher possono essere utilizzati esclusivamente presso i punti vendita convenzionati per l’acquisto di generi alimentari, ad esclusione di bevande alcoliche, e non potrà essere frazionato in più acquisti.