Consapevolezza dell’autismo, Angsa Biella celebra la giornata mondiale in versione #iorestoacasa VIDEO

Ogni anno il 2 aprile, su iniziativa delle Nazioni Unite, si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questo disturbo che per molti ancora rimane misterioso e incomprensibile.

Nel 2010 l’organizzazione Authism Speaks ha lanciato l’evento Light it Up Blue (“Accendiamolo di Blu”), una serie di manifestazioni in cui i monumenti e edifici significativi vengono illuminati da luci blu, colore dell’autismo. L’iniziativa ha raccolto grande supporto internazionale e, tra i luoghi che sono stati illuminati di blu, ci sono l’Empire State Building di New York, il Teatro dell’Opera di Sidney e l’hotel Burj Al-Arab a Dubai.

Angsa Biella aderisce a questa campagna di sensibilizzazione dal 2014; negli anni sono stati illuminati di blu il Battistero, la Fons Vitae ed altri monumenti simboli del territorio biellese, ed è stato altresì coinvolto il Biella Jazz Club. Quest’anno, vista la situazione dovuta all’epidemia del Coronavirus, abbiamo dovuto celebrare l’evento in modalità #iorestoacasa.

Coinvolgendo Nicolò Caneparo di Nickland Media e Massimo Ariatta di Number One, Angsa Biella ha organizzato una diretta su Facebook, per sensibilizzare ed informare sull’autismo nella quale sono intervenuti Daniela Oioli, presidente di Angsa Biella; Roberto Bertola, vicepresidente; Laura Ughetto, responsabile della Casa per l’autismo di Candelo.

"Si è fatto il punto sulle difficoltà del momento - spiegano da Angsa Biella - sull’isolamento forzato a cui anche gli autistici devono sottostare con enormi difficoltà; abbiamo spiegato chi siamo e cosa facciamo. Inoltre, che cos’è l’autismo, che cos’è la Casa per l’autismo, come siamo arrivati ad inaugurarla nel 2013. Fino a parlare di progetti futuri, al sostegno che necessitiamo per sostenere economicamente la Casa, in cui, ad oggi, sono seguiti circa 80 fra bambini e ragazzi autistici, dai 2 a 37 anni di età.

Quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibile, richiedendo di contribuire con un semplice gesto condiviso il 2 aprile: fai fare un disegno al tuo bambino... tutto in blu; scatta una fotografia in casa vestendo un capo blu, illumina di blu la tua casa, un piccolo gesto, ma che ci aiuterà a sentirci più vicino; fai un selfie “in blu” e condividilo sui social; modifica la tua foto profilo Facebook o Instagram, accendendola di blu; posta sui social network con l’hashtag #lightitupblueBIELLA".