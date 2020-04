A Sandigliano 3000 mascherine per la cittadinanza

Da mercoledì 1 aprile è attivo a Sandigliano Facci Un Fischio, il gruppo di volontari che, in questi giorni, ha distribuito gratuitamente a domicilio 3000 mascherine lavabili e riutilizzabili in tutto il paese.

Facci Un Fischio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha messo in piedi un'organizzazione perfetta, come racconta il sindaco Mauro Masiero: "Abbiamo comprato il mateiale idoneo per le mascherine, che sono state confezionate a casa da un gruppo di volontarie. Facci Un Fischio ha creato un call center da casa, che ha raccolto i dati dei residenti, ha diviso il paese in zone, e, poi, ha inziato la consegna a domicilio via per via. Oggi finiamo la distribuzione di circa 3000 mascherine, rinnovando l'invito alla gente di stare a casa, che è la cosa più imporante".

In questo senso anche il servizio di consegna spesa a domicilio che offre Facci Un Fischio, contattando Elisabetta Rosso (3466868276) ed Ersilia Girardi (0152493157). I volontari del gruppo faranno la spesa nei negozi di Sandigliano e poi comunicheranno il giorno e l'ora della consegna. "Il messaggio su questo servizio è stato diffuso in diverse maniere, - precisa il primo cittadino - coivolgendo gli assistenti sociali per gli anziani che spesso non usano internet o i social".

A nome di tutta l'Amministrazione Comunale, il sindaco Mauro Masiero esprime la sua riconoscenza nei confronti del grande lavoro dei volontari: "Devo ringraziare di cuore tutte queste persone stupende, giovani e meno giovani che ci hanno messo il cuore, l'anima ed il tempo, e che hanno dimostrato una grandissima voglia di aiutare il paese. Quando questo incubo sarà finito avrò la maniera di ringraziarle pubblicamente, perché, in queste situazioni, capisci che ci sono persone che hanno voglia di dare tanto".