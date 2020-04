Cossato, la Croce Rossa piange la scomparsa di Renzo "Renzino" Rivardo

Un fulmine a ciel sereno la scomparsa, nella giornata di giovedì 2 aprile, di Renzo Rivardo, uno dei volontari della Croce Rossa di Cossato. Ad annunciarlo è il comitato stesso sulla propria pagina Facebook, che a "Renzino", come lo chiamavano, ha dedicato un pensiero: "Lo ricorderemo sempre come una persona umile, taciturna, ma con un cuore enorme. Renzino si impegnava quotidianamente a svolgere i lavori e le mansioni più umili ma indispensabili per il nostro Comitato.

Ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i Volontari che lo conoscevano e rimarrà sempre nei nostri pensieri. Come un Alpino se n'è andato come un soffio di vento di montagna, all'improvviso! Certi che continuerai a vegliare su di noi ti auguriamo di Riposare in Pace".