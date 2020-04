Emergenza coronavirus, il "grazie" del Biella Jazz Club alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che nei giorni scorsi Max Tempia, presidente dello storico Biella Jazz Club, ha inoltrato al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris:

"Buongiorno a tutti,

Volevo esprimere il mio enorme ringraziamento, a nome del Biella Jazz Club e anche il mio personale, al Presidente e a voi per tutto quello che fate la nostra associazione. Io penso che dietro a quello che rappresenta la Fondazione, questa entità più o meno astratta che tutti conoscono ma nessuno vede, ci sono delle persone che dimostrano ogni volta di capire, scegliere e indicare la direzione.

Certo, non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultima, ma questa volta è diverso, questa volta non è una semplice erogazione di denaro, è qualcosa in più. Io avverto una vicinanza e un messaggio di rassicurazione, quasi una sorta di "cerchio famigliare" dove esiste una protezione e una volontà di non lasciare solo nessuno. Probabilmente è questo drammatico momento che fa vedere tutto più umano e solidale, sarà... ma è quello che sento in questo momento ed è quello che volevo dirvi.

Mai come oggi mi sono sentito gratificato e importante, più di ogni altra volta e mai come oggi mi sento felice di aver raggiunto il risultato più grande: la fiducia. Sono consapevole che questo 2020 sarà molto difficile per tutti, ma noi faremo di tutto per essere presenti e attivi non appena questa tragedia sarà terminata. Io credo che servirà tutto questo ad alleviare le sofferenze passate, ma soprattutto a dare un messaggio di speranza a tutti e credo che questo sia il vostro obbiettivo, dare una speranza. Grazie e ancora grazie per l'indispensabile sostegno e per il messaggio che ci avete dato".