Coronavirus, il tricolore illumina il Battistero di Biella

Un’installazione dedicata alla Città di Biella e a tutto il territorio provinciale: cinque imprese biellesi hanno voluto illuminare con il tricolore italiano il Battistero di Biella. Il prestigioso edificio storico dedicato a San Giovanni Battista è un simbolo inequivocabile della città e la sua illuminazione è carica di significato: in questo momento così oscuro della nostra storia dobbiamo essere uniti e solidali.

Per questa ragione, La Fonderia Musicale ha voluto rendere disponibile gratuitamente la sua dotazione tecnica per realizzare questa installazione, coinvolgendo altri quattro soggetti: un altro service tecnico del territorio Ohm Live Service, il fotografo Damiano Andreotti, e i video makers John Oliver Photography di Mattia Corbetta e Marco Cherubini.

"Il settore degli allestimenti tecnici per lo spettacolo è stato duramente colpito dalle necessarie misure di contenimento del Covid-19. Nonostante le criticità economiche e finanziarie che stiamo affrontando - dichiara Edward Romano de La Fonderia Musicale - abbiamo pensato che fosse proprio questo il momento giusto per fare un regalo al territorio in cui operiamo. Sicuramente si tratta di un gesto simbolico, ma ha un valore davvero profondo e speriamo che le cittadine e i cittadini biellesi lo apprezzino come qualcosa di bello e suggestivo".

Un piccolo segnale di gioia e di speranza, che possa unirci ancora di più in questo momento di difficile emergenza, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per le famiglie che hanno perso i loro cari, per gli ammalati, per tutto il personale sanitario e per tutti coloro che stanno facendo fronte comune per riportare presto la nostra società all’armonia di una vita libera e serena, nella salute e nel lavoro. Per tutti noi. Grazie al Comune e alla Diocesi di Biella per la collaborazione e per aver accolto con favore l’iniziativa.