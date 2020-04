Coronavirus, i Carabinieri di Torino mettono in campo i droni per sorvegliare parchi e assembramenti

I droni per controllare i parchi di Torino per l’emergenza Coronavirus. Da questo pomeriggio gli aeromobili a pilotaggio remoto, della Polizia Municipale e dei Carabinieri, verranno usati per il monitoraggio della Colletta, Pellerina, del Valentino e Lungo Po Murazzi.

L’obiettivo è visionare dall’alto le aree verdi,verificando così eventuali violazioni alle misure restrittive imposte dai decreti ed ordinanze, per contrastare la diffusione del contagio ed eventuali assembramenti. La decisione è stata assunta ieri, nella riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza.

"Vogliamo migliorare - commenta l'assessore comunale all'Innovazione Marco Pironti - il monitoraggio in ambito urbano, a maggiore garanzia della sicurezza dei cittadini”.

“L’uso di velivoli a pilotaggio remoto offre un doppio vantaggio: innanzitutto la capacità di coprire un’area più vasta di osservazione del territorio e, non meno importante, consente di liberare parte delle risorse umane impegnate nei vari servizi di monitoraggio e di destinarle ad altre funzioni di supporto alle attività svolte nell’attuale contesto di emergenza” conclude l'esponente della giunta Appendino.