Coronavirus, Delvento: "Ordina mille mascherine ma a Zumaglia consegnate solo una parte"

Lettera del sindaco Elvezia Delvento e di tutta l'amministrazione comunale alla popolazione di Zumaglia. "Care concittadine, cari concittadini in questa fase difficile della vita della nostra comunità locale e nazionale, ci rivolgiamo alla vostra attenzione per fornirvi alcune informazioni relative alle iniziative che stiamo adottando per affrontare la situazione di emergenza dì carattere sia sanitario sia sociale ed economica. La prima decisione che abbiamo assunto è stata l'ordine di acquisto di 1.000 mascherine certificate con l'obbiettivo di fornire gratuitamente ad ogni cittadino di Zumaglia questo importante presidio sanitario. La prima fornitura che abbiamo ricevuto dalle istituzioni pubbliche era infatti limitata come numero e riservata ad alcune figure e dunque del tutto insufficiente per rispondere alle necessità di tutti noi.

Purtroppo non abbiamo ricevuto le 1.000 mascherine che abbiamo ordinato, ma solo una parte e non sappiamo neppure quando riceveremo quelle mancanti. Nonostante non sia dunque possibile per ora garantire a tutti la consegna delle mascherine, abbiamo deciso di iniziare la distribuzione garantendo almeno ad una parte della popolazione una mascherina per nucleo familiare. La consegna avverrà nei prossimi giorni a nostra cura, con la collaborazione dell'AIB. Non appena riceveremo la parte restante dell'ordine, provvederemo immediatamente a completare la consegna.