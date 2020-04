Coronavirus, consegnate 228 uova di Pasqua agli infermieri dei reparti Covid 19 e pediatria FOTO

Sono state consegnate nel pomeriggio di giovedì 2 aprile le uova di Pasqua a infermieri del reparto Covid 19 e alle neomamme dell'ospedale Degli Infermi. L'iniziativa è stata presa dai giovani appartenenti al Leo Club di Biella. "Il Leo Club Biella e il Leo Club Novara, con il contributo del Distretto Leo 108 Ia1 che unisce i Leo Club dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta -commentano dal club- hanno deciso di donare 228 uova al reparto di pediatria, per le neomamme e agli infermieri dei reparti dell’Ospedale di Biella impegnati ad affrontare l’emergenza da Covid-19. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile di Biella per il prezioso aiuto nel trasporto delle uova e il personale sanitario per tutto il lavoro che sta compiendo in questo momento difficile".

Una decisione voluta e resa possibile dal club biellese. "Quest’anno, nel rispetto delle attuali disposizioni normative emergenziali -concludo i Leo- non sarà possibile ai soci distribuire le uova pasquali del progetto TON, il tema operativo nazionale a cui aderiscono tutti i Leo Club italiani. Nel periodo di Pasqua, infatti, vengono distribuite delle uova di cioccolato al pubblico e con il ricavato dalle libere offerte si realizza un progetto comune che, nel triennio 2020-22, prende il nome di “Leo for Safety & Security”, a favore degli Enti di Primo Soccorso Italiani. Non essendo possibile, causa dell’attuale emergenza sanitaria, eseguire le tradizionali discese in piazza, a livello nazionale si è deciso di donare le uova agli ospedali, alle Caritas e ad altri enti di beneficenza".