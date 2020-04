Coronavirus, Biella Cresce ha usato la tecnologia per proseguire la sua attività

Fin dal 4 marzo, quando il Governo ha deciso la chiusura delle scuole, l’associazione Biella Cresce ha cominciato a interrogarsi su come proseguire la propria attività. L’associazione fondata da Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere è il primo progetto in Italia ad applicare su ampia scala le più aggiornate conoscenze scientifiche sull’apprendimento dei bambini e buona parte del suo lavoro ha a che fare con le scuole. In tre anni i tutor dell’associazione hanno operato in classe con quasi 300 bambini e formato più di 600 insegnanti, educatori e genitori con l’obiettivo di crescere insieme una generazione migliore.

I risultati (misurati con il test scientifico AC-MT) sono stati straordinari: la nuova didattica ha spostato la conoscenza numerica dal 55° all’85° percentile medio, portando 300 bambini ad avere abilità matematiche significativamente sopra la media. Daniela Lucangeli, direttrice scientifica di Polo Apprendimento (ente con cui l’associazione è convenzionata), ha dichiarato che Biella Cresce “è riuscita a fare la differenza nel suo territorio”. E tutto questo gratuitamente: la maggior parte dei costi sono sostenuti da un gruppo di lungimiranti aziende del territorio.

Come proseguire questa missione in stato di emergenza? La prima risposta è stata pubblicare una serie di video su YouTube con tante idee per giocare a casa con i bambini mentre si introducono alcuni concetti basilari della matematica. Gli insegnanti della community hanno partecipato all’iniziativa inviando i loro filmati e in pochi giorni il canale di Biella Cresce (youtube.com/biellacresce) si è arricchito di molti contributi.In secondo luogo i corsi formativi in programma sono stati portati online, in diretta e gestendo lo streaming con uno strumento professionale. Tra 70 e 100 insegnanti si sono collegati ad ognuna delle quattro lezioni online tenute finora dalle tutor Lisa Brunello, Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere e si vedranno riconosciute ufficialmente le ore di formazione.

Infine Biella Cresce ha reso pubbliche e gratuite le prime nove lezioni del corso online “Giochiamo insieme da 0 a 6 anni”, in origine riservate ai soli soci (si possono vedere a questo link: rcl.ink/c8J). In questo corso vengono mostrate attività e giochi da fare con i bambini per sviluppare la loro intelligenza motoria, linguistica e matematica. Il corso completo è già acquistabile su biellacresce.it/giochiamo-insieme-online con un piccolo contributo di 20 euro più la quota associativa (invece di 200 euro) per dare l’opportunità a tutti i genitori di affrontare più serenamente questo momento.

La vocazione tecnologica e la determinazione di Biella Cresce hanno fatto sì che l’emergenza Covid-19 non fermasse la missione di crescere insieme una generazione migliore. Anzi, ha dimostrato che grazie alla tecnologia l’associazione è pronta a “fare la differenza” (per usare le parole di Daniela Lucangeli) anche oltre i confini del Biellese.