Coronavirus, Bergo pneumatici riapre ai clienti da lunedì 6 aprile. Tutte le info per prenotarsi

Dopo più di 3 settimane di forzata chiusura causa EMERGENZA COVID-19, l'azienda BERGO pneumatici e Consorzio Biellese Revisione,essendo nell'elenco ATECO delle attività autorizzate ad operare in quanto facente parte dei servizi essenziali: (45.3 "manutenzione e riparazione di autoveicoli"), informa che da Lunedì 6 Aprile 2020 RIAPRIRÀ adottando tutte le misure restrittive e precauzioni necessarie per salvaguardare la sicurezza dei propri clienti e collaboratori, garantendo i seguenti servizi: - Officina pneumatici- Officina meccanica BIELLA Via Ivrea 103 - Tel. 015 402620www.bergopneumatici.it - Centri revisione BIELLA, Via Ivrea 103 - Tel. 015 8494703 COSSATO, via Trieste, 8 - Tel. 015 9842224 CANDELO, Via Candelo, 54 - Tel. 015 2538618www.consorziobielleserevisione.it

SI RICORDA CHE:- si lavorerà SOLO su appuntamento- per minimizzare il transito di persone eventuali preventivi avverranno esclusivamente per via telematica o telefonica- sarà vietato l'ingresso alle officine da parte della clientela che dovrà attendere durante la lavorazione del proprio veicolo all'esterno dello stabile (per questo consigliamo eventualmente di lasciare l'auto che verrà da noi gestita il più velocemente possibile).

In queste settimane ci siamo impegnati per organizzare e garantire un livello di servizio che ci auguriamo sia il più possibile vicino alle vostre aspettative e confidiamo nella Vostra comprensione poichè, nostro malgrado, i tempi di lavorazione saranno un poco più lunghi.

Per fissare un appuntamento chiamare il numero 015 402620.