La "vespa samurai" contro la cimice asiatica

Coldiretti Vercelli – Biella comunica che è arrivato il via libera dalla Conferenza Stato - Regioni per la sperimentazione della “lotta biologica” alla cimice asiatica con la sua antagonista naturale, la vespa samurai.

“Questo tipo di cimice ha provocato molti danni anche nelle nostre province, e si è unito alla schiera di insetti alieni che ogni anno danneggiano i raccolti. La cimice asiatica nella nostra zona colpisce quasi tutti i tipi di coltivazioni: frutta, soia, mais e ortaggi solo per fare alcuni esempi. I danni in Piemonte ammontano a 180 milioni di euro per un totale di 13500 imprese coinvolte”, spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella, che ricorda: “Ora anche il Piemonte è compreso tra le regioni in cui sono previste le misure di emergenza a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni alle colture a causa di questo insetto. Coldiretti Vercelli - Biella partecipa già da tempo al monitoraggio e insieme al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino è stato istituito un osservatorio per allargare e approfondire le metodologie di lotta.

Sono state installate centinaia di trappole, di cui una quindicina nella provincia di Vercelli e Biella, in particolare intorno alla zona del lago di Viverone, dove sono particolarmente presenti questi insetti. Grazie alle catture si è monitorato il ciclo di vita delle cimici e si è studiato quando procedere ai trattamenti in maniera più efficace e tempestiva, diminuendo in modo significativo trattamenti e danni. Nelle sole provincie di Vercelli e Biella nel 2018 si è registrato solo il 5/10% di raccolto frutticolo danneggiato. Coldiretti Vercelli-Biella ha coinvolto anche le autorità locali, contribuendo a informare la popolazione e collaborando con i sindaci per ottimizzare le attività di contrasto. Il via libera alla vespa samurai, un insetto antagonista della cimice delle dimensioni di poco più di un millimetro, apre nuove prospettive, anche se ci vorrà tempo prima di avere risultati significativi”.