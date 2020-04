Solidarietà a Mongrando, donate 4mila mascherine

Gesti di solidarietà a Mongrando. In queste ore il primo cittadino Antonio Filone, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha pubblicamente ringraziato il Lanificio Guabello - Gruppo Marzotto di Mongrando – e l’amministratore Stefano Gremmo – “per l’encomiabile iniziativa consistente nella donazione di 4000 mascherine che verranno distribuite, in questi giorni, a tutte le famiglie dal gruppo di Protezione civile di Mongrando”.

“Nonostante il periodo di crisi drammatica che sta attraversando il nostro Paese – spiega il sindaco -il gruppo Marzotto ha inteso spendersi a favore della comunità mongrandese. Ne approfitto per ricordare l’apertura di un conto corrente presso Banca Sella – Filiale di Mongrando per eventuali donazioni da parte di privati o aziende per sostenere il Fondo di solidarietà nei confronti dei concittadini colpiti dalla pandemia. Di seguito si comunicano le coordinate Comune di Mongrando – Solidarietà alimentare COVID: IT 83X0326844570052331552050”.