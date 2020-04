Non sei solo a Portula: attivo un telefono amico per informazioni e sentirsi meno soli

Da quasi una settimana il comune di Portula ha promosso un nuovo servizio per i cittadini. Si chiama “Non sei solo…” e offre assistenza telefonica agli anziani e alle persone sole. “È un progetto volto a creare unione e unità in un momento difficile – spiega il sindaco Fabrizio Calcia Ros - Quattro donne residenti in paese si sono rese disponibili a rispondere al telefono durante la giornata fornendo informazione e risposte circa i servizi del Comune”. Come, ad esempio, quando avviene la consegna della spesa e delle medicine a domicilio o a chi rivolgersi in caso di necessità.

“Vuole essere – sottolinea il primo cittadino – anche un supporto morale e psicologico, specialmente per quei soggetti che si sentono soli in questi giorni contrassegnati dall’emergenza coronavirus”. Il servizio è gratuito e opera dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. I numeri (uno di questi sarà operativo) sono: 333.4472518, 338.2885290 o 348.0528285.

Oltre a questo, sono partiti anche i servizi gratuiti a domicilio di spesa (attivo il martedì e venerdì) e di medicinali (disponibile tutti i giorni). Per usufruirne si deve chiamare in Comune. “La cura migliore è restare a casa il più possibile – conclude Calcia Ros – I cittadini l’hanno compreso appieno e ringrazio i volontari della Protezione civile che si prodigano tutti i giorni nelle consegne a casa”.