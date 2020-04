Emergenza coronavirus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella a fianco degli enti del territorio

Viste le difficoltà sociali ed economiche dovute all’emergenza in corso ecco le nuove modalità che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella propone per essere sempre a fianco di chi opera a sostegno del Biellese.

È possibile prorogare i progetti finanziati in scadenza fino al 31 dicembre 2020. Si può richiedere un pagamento anticipato per problemi di liquidità dovuti all’emergenza in corso e un sostegno economico per la realizzazione di progettualità a sostegno dell’emergenza in corso attraverso il bando "Comunità fragile".

Gli Istituti comprensivi del Biellese possono utilizzare i fondi ottenuti nel Bando ScuolaPlus 2019 in tutto o in parte per rispondere a progettualità emergenziali a sostegno della didattica, compreso l'acquisto da parte delle scuole di attrezzature informatiche e/o spese connesse (programmi per didattica a distanza, consulenze e formazione). Le scuole che non riusciranno a utilizzare i contributi del Bando ScuolaPlus 2019 nell'anno scolastico potranno avere una proroga.