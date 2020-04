Coronavirus, amministratori della Lega si autotassano e donano 1.000 mascherine

Riceviamo e pubblichiamo. "La Lega di Biella, da sempre vicina al territorio ha voluto fare un piccolo gesto concreto per aiutare la comunità biellese che come tutto il Piemonte sta soffrendo per l’emergenza covid19. Ci siamo autotassati ed abbiamo provveduto ad acquistare 1000 mascherine chirurgiche che questa mattina abbiamo donato alla protezione Civile chiedendo di distribuirle a chi ne avesse bisogno, con particolare riferimento alle Forze dell’Ordine, ai lavoratori che non possono restare a casa e alle persone anziane che sono le più indifese nei confronti del virus. Invitiamo queste categorie a farne richiesta direttamente presso l’unità di crisi costituita in Corso Rivetti.

'Questa mattina mi sono recato personalmente a Torino per ritirare il nostro scatolone che fa parte di un acquisto coordinato da parte di tutta la Lega piemontese – commenta il Consigliere Regionale Michele Mosca, complessivamente, raccogliendo i soldi tra tutti noi ne abbiamo acquistate circa 20.000 da un rivenditore piemontese, anche questo è un piccolo gesto per aiutare l’economia della nostra Regione'. Michele Mosca, Claudio Corradino, Giacomo Moscarola, Barbara Greggio, Gabriella Bessone, Silvio Tosi, Alessio Ercoli, Gianni Ferrari, Vincenzo Ferraris, Carlo Furno Marchese, Felice Bocchio Chiavetto, Davide Crovella, Laura Leoncini, Gianmaria Perazzone.