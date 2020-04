Candelo, Gelone risponde all'attacco di Veronese: "Basta fare politica sulla pelle delle persone"

Nella giornata di martedì 31 marzo, il sindaco di Candelo Paolo Gelone, attraverso la propria pagina Facebook, si è rivolto alla cittadinanza per fornire un aggiornamento e per dare alcune doverose precisazioni su messaggi lanciati dal gruppo di minoranza Candelo per tutti.

Di seguito il testo:

"Care cittadine e cari cittadini di Candelo,

devo aggiornarvi su diverse questioni importanti. Prima di tutto i dati sui contagiati che sono rimasti pressoché invariati dall'ultimo aggiornamento del 26 marzo; infatti siamo passati da 11 a 12 con le relative quarantene familiari. Non ci sono casi fra gli ospiti e il personale di servizio della Casa di riposo.

Voglio anche parlarvi delle novità sulle azioni concrete che stiamo ponendo in essere per affrontare questa emergenza. Il Governo ha annunciato risorse a favore dei Comuni italiani e per Candelo saranno poco meno di 40 mila euro: sono da utilizzare per sostenere le spese alimentari delle famiglie in difficoltà e domani insieme agli Enti del Territorio, Provincia, Prefettura e Consorzi Iris e Cissabo discuteremo come distribuirli.



Ora alcune precisazioni, che diventano d'obbligo viste alcune azioni irresponsabili su cui mi soffermerò, perché a questo punto serve una condanna forte e non è più possibile tacere.

Andiamo con ordine.

Prima precisazione: abbiamo valutato l'opportunità di attività di disinfezione sulle strade del territorio comunale, ma al momento non possiamo considerarla una priorità.

Attualmente infatti l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dichiara che questa misura non ha un'utilità accertata, perché (e cito testualmente) "non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del CoViD-19". Lo stesso parere viene dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Anche ARPA ha dato parere negativo segnalando in particolare il rischio per l'ambiente e per le falde acquifere.

Voglio sottolineare come alcune immagini di grandi mezzi al lavoro sulle strade, anche vicino a noi, si riferiscono a servizi di semplice pulizia, non di disinfezione. Un'azione al massimo di "decoro" urbano, ma che non ha impatto sanitario in questa emergenza.

Interventi sulle strade hanno quindi un valore dubbio e anzi magari spingerebbero qualcuno a considerare le strade un luogo sicuro e ad uscire di casa mentre l'unico luogo sicuro è casa nostra e dobbiamo continuare a rimanerci, dobbiamo spostarci solo per reale necessità. Restiamo a casa!

Rivaluteremo il tutto se arriveranno dagli enti preposti dei pareri diversi, coordinandoci con il territorio.

Preferiamo impiegare le risorse dei cittadini in qualcosa di potenzialmente più utile, come ad esempio le mascherine.

Arriviamo così alla seconda precisazione: da tempo stiamo provando a verificare se sia possibile acquisire materiali di protezione individuale, ma la reperibilità è scarsissima.

In molti le chiedono e siamo al lavoro per capire se sia possibile soddisfare questa esigenza così sentita. Candelo però non è un piccolo Comune quindi le quantità necessarie per una distribuzione a tutti sarebbero altissime; attualmente la produzione è focalizzata (giustamente) a soddisfare le richieste di chi è in prima linea: sanitari, protezione civile, operatori delle attività a contatto con il pubblico e tutti quello che per lavoro devono stare a stretto contatto con altre persone.

Ci stiamo comunque provando e vi aggiornerò sui risultati. Di certo, anche qui non dobbiamo pensare che una mascherina sia comunque lo scudo che ci protegge e ci permette di girare tranquillamente: restare a casa è e rimane una priorità.

Arrivo ora al punto delle voci e delle parole che sento girare e che mi sento di condannare fermamente. Finora ho cercato di evitare polemiche perché l'attacco non fa parte del mio modo di intendere la politica, ma in una situazione di emergenza come la nostra proclamare stupidaggini non è più tollerabile: mi riferisco alla minoranza rappresentata dalla signora Veronese.

In pochi giorni la signora è passata dal promuovere ricette di pozioni del 1600 definendole "medicine" che possono aiutarci, fino a dare istruzioni -condite dalle sue ormai solite offese all'Amministrazione- su come vincere la pandemia, arrivando a "prescrivere" tamponi a tutti. Fingendo di non sapere che oggi si fatica a fare tamponi a chi è in prima linea, figuriamoci farli a tappeto a chiunque, all'intera popolazione: questi sono solo slogan e se prima comportarsi così era solo ridicolo, oggi crea disordine e confusione, il contrario di quel che serve ad affrontare la paura di un virus che uccide le persone.

Vergogna. Qui non si scherza. Cerchiamo di capire che momento stiamo vivendo e smettiamola di fare politica sulla pelle delle persone.

Lasciamo che a parlare sia chi ha le competenze per farlo, veri medici, veri amministratori.

Perché amministrare in modo responsabile significa non inseguire il facile consenso, ma fare quel che occorre e si può fare davvero per il bene comune.

Io sono abituato a parlare dei fatti e continuerò con questa linea: spero di non dover perdere altro tempo ad arginare le confusioni, mi rimetto a lavorare per voi e passo passo continuerò ad aggiornarvi su quel che succede e su quel che davvero possiamo mettere in atto.

Sto e stiamo lavorando per voi ogni giorno: cercate di restare sereni e, soprattutto, restate a casa. I sacrifici di tutti verranno ripagati.