Buoni spesa alimentari, i rappresentanti di Candelo Città Possibile: "Nessun confronto in consiglio"

Visto che la misura governativa nasce, ovviamente, in una situazione molto delicata sotto gli occhi di tutti noi ed è demandata totalmente ai comuni, in assenza per giunta di linee guida di riferimento, ci sembrava corretto, proprio su questa misura, una condivisione affinché ciascuno dei consiglieri, con le proprie competenze, potesse apportare un contributo utile a definire, in maniera più chiara, precisa e trasparente, l'erogazione del “buono alimentare” sulla base di dati che il comune ed i servizi sociali hanno e che magari in queste settimane sono mutati, con l'aumento di casi di povertà prima non conosciuti e quindi non censiti.