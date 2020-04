bikersfuckthevirus, la raccolta fondi dei centauri biellesi e piemontesi per l'emergenza coronavirus

In questa situazione di emergenza i bikers del Piemonte danno vita all’iniziativa #bikersfuckthevirus, una raccolta di fondi da destinare direttamente a chi combatte in prima linea per tutelare la nostra salute.

Il progetto, partito dal club MC Hells Angels Torino City, coinvolge tutti i gruppi MC Piemontesi e della Valle D'Aosta, Patch Club, Gruppi FMI, o semplici supporters o motociclisti con l'intento di "far vedere ancora una volta quanto è grande il cuore del nostro mondo quando c’è da fare fronte concretamente ad un problema così estremo come quello che stiamo vivendo".

L'iniziativa è attiva anche a Biella tramite gli Steel Roses Mc Biella e i suoi club supporter Gattolupo e Think Bikers, che danno il loro contributo e pubblicizzano il progetto per dar modo a tanti bikers della zona e a chiunque voglia partecipare di fare la sua parte.

Dalla pagina facebook Hamctorinocity parte l'iniziativa con la pagina Fuckthevirus, sulla quale sono stati pubblicati i dettagli per aderire alla raccolta fondi che, nella giornata di ieri, in sole 8 ore, ha già superato i 1000 euro.

E’possibile donare tramite bonifico

IBAN: IT60Y3608105138236707236708

Pay Pal: pier.chiabotto@gmail.com

Indicare la causale: #bikersfuckthevirus

Partecipano a questa raccolta fondi: Hamc Torino City, Hamc Cuneo, Steel Roses Mc Italy, Hurricanes Mc, Celtic Roads Mc, Bulls Torino, Street Flames Canavese, Manipolo Guzzista, The Clan, Black Guards, Death Spirits, The Ogres, Gattolupo, Think Bikers, Wer Celt, Scrivia Bikers, Road Wolves, Shardana, Bazooka Team e tanti tanti altri oltre i semplici Freebikers.