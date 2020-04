CouchConcerts all'Accademia Perosi, un Mozart non convenzionale con Ranfaldi e Bacchetti

Un Mozart fuori dalle convenzioni nel quarto incontro digitale con la rassegna #CouchConcerts dell'Accademia Perosi. Ne parlerà Nicola Gallino, storico e musicologo, giornalista per il quotidiano La Repubblica, nel "miniZOOM" che come di consueto precede il concerto virtuale che sarà in prèmiere venerdì 3 aprile alle 18 sul canale YouTube del Perosi.

Nel video, Roberto Ranfaldi (violino - docente dell'Accademia Perosi) e Andrea Bacchetti (pianoforte), già conosciuti al pubblico biellese poichè ospiti della Fondazione Perosi nelle scorse stagioni concertistiche. L’esecuzione della sonata K 547, è un estratto del concerto ben più corposo eseguito al Politecnico di Torino lo scorso mese di novembre nell'ambito di Polincontri Classica, che comprendeva la Sonata in fa maggiore K 377 e la Sonata in re maggiore K 306. La K 547 è l’ultima Sonata che Mozart compose per violino e tastiera.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter della Fondazione Accademia Perosi su www.accademiaperosi.org o al canale YouTube - Accademia Perosi.