Dal Nord Ovest – Finisce con l’auto in un campo e rimane incastrata, attimi di paura per una donna

Una donna è stata trasportata all’ospedale nella prima serata di ieri, mercoledì 1 aprile, a seguito di un incidente sulla strada provinciale 11, nel territorio di Tronzano. Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, un’auto condotta da una donna è uscita di strada ribaltandosi nel campo al lato della carreggiata rimanendo incastrata nell’abitacolo.

Intorno alle 20, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris (con il supporto di una squadra volontaria di Santhià) che hanno provveduto, insieme ai sanitari del 118, ad estrarre la conducente e a mettere in sicurezza il veicolo. Successivamente la signora è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri di Cigliano per i rilievi.