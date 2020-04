Furto nella notte al ristorante La Civetta di Biella, il duro sfogo del titolare: “Miserabili e pezzenti”

I ladri non si fermano davanti a nulla, nemmeno di fronte all’emergenza coronavirus. Nella notte, è avvenuto un furto al ristorante La Civetta di Biella. A comunicarlo il titolare, Benni Possemato, che si è sfogato in un duro post su Facebook: “CARI MISERABILI che, nottetempo e approfittando del coprifuoco, mi avete rubato le mie piante d’edera appese fuori dalla mia attività La Civetta a Biella Piazzo, sappiate solo che le curavo da anni come mie figliole dalle lunghe chiome che accarezzavano i clienti all’ingresso. Sono arrivato circa a metà del Rosario di maledizioni arcaiche che vi sto mandando e sono certo che almeno una andrà a segno, nel mentre vi chiedo almeno di innaffiarle quanto basta e averne e cura e rispetto almeno pari a quanto voi MISERABILI non ne avete per il prossimo. Grazie PEZZENTI”.

Contattato al telefono, l'ex consigliere comunale sottolinea che "è il termometro di un malessere che sta accadendo. Tanti stanno subendo diversi furti. Purtroppo ci sono in giro alcuni sciacalli che stanno approfittando del coprifuoco".