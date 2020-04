Coronavirus, Veronese scrive a Cirio: "A Candelo nessuna sorveglianza massiva. Necessari tamponi per tutti"

"A Candelo non si attua alcuna sorveglianza attiva massiva per bloccare il contagio. Il Comune non ha distribuito mascherine ai cittadini (da ultimo ha dato però indicazioni su dove andare a comprarle … sic!), non ha sanificato i luoghi pubblici, in attesa di un provvedimento governativo che non c’è stato, ma che non ha di certo impedito ad altre realtà, vicine e lontane, di procedere comunque con la disinfezione". Questo l'incipit della lettera che nei giorni scorsi il consigliere di minoranza e capogruppo di Candelo per tutti ha inviato al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Manca un’informazione chiara, precisa, aggiornata - si legge nella missiva - non sappiamo il numero esatto dei decessi in paese per Covid-19, non conosciamo i punti attuali dei focolai, ammesso che tutto il territorio non sia divenuto nel frattempo un unico focolaio. Il sindaco aspetta che “altri” gli indichino la “via”, nel mentre resta nell’inerzia, come dimostra anche nell’attuale e grave circostanza che lo vede personalmente malato, ma non testato, con il rischio che sia affetto da coronavirus ed abbia esposto a contagio tutti coloro che, fino a pochi giorni fa, gli erano a contatto".

Secondo Veronese, Candelo è un comune in cui "non si fa nulla, eccetto la promozione turistica del Ricetto, insediamento architettonico di epoca medievale. Altre Regioni italiane, in primis il Veneto, si sono mosse con strategie efficaci, ma anche noi piemontesi siamo capaci di iniziativa e possiamo, con un cambio di rotta, raggiungere velocemente risultati più concreti. Lo screening mirato, con tamponi, su tutti i soggetti che hanno sintomi, siano essi personale ospedaliero o sanitario in generale, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, docenti, comuni cittadini e altri appare oramai inevitabile, poiché l’obbiettivo principe è individuare le persone infette, isolarle e definire il c.d. “punto zero”, da cui cominciare a contare il numero dei nuovi (eventuali) contagi. E’ certamente prioritaria la difesa del personale sanitario, ma se il test non si estende subito (tramite tampone o nuove prove sierologiche) alla popolazione, anche il sistema sanitario stesso rischia di collassare. L’optimum sarebbe l’estensione del test a tappeto a tutti, anche agli asintomatici, che sono una straordinaria fonte di malattia, capaci di contagiare un numero indefinito di altre persone".

Il consigliere di opposizione sottolinea che "l’obbiezione più comune a questa proposta è che “i tamponi mancano per il personale sanitario, quindi è impensabile immaginarne l’uso per la popolazione” ed altresì “non ci sono abbastanza reagenti”, ma, mi sia consentito, questa è una carenza del sistema sanitario legata all’approvvigionamento di risorse economiche che è compito della politica trovare, in special modo in situazioni di emergenza sanitaria nazionale, anzi pandemica. Non possiamo accettare, come cittadini, che questa disfunzione venga usata come scusa per “non fare ciò che deve essere fatto”, ovvero per NON fermare il contagio. Fa parte della corretta informazione dire anche che si è iniziato a sospettare dell’epidemia a dicembre 2019 e che questa epidemia è più diffusa di quello che appare dai dati ufficiali, dato che il numero di contagiati non è certificato; esso comprende, infatti, i molti cittadini a casa, con sintomi riconducibili al Covid-19, che non ricorrono alle cure ospedaliere e non vengono sottoposti a tampone. Questo, dal nostro punto di vista, forti del parere dell’OMS e dei molti esperti che si sono pronunciati in materia, è il processo da immaginare e attuare immediatamente".

A conclusione della lettera, il capogruppo di Candelo per tutti si rivolge al presidente chiedendo di attivare subito la sorveglianza attiva massiva, "strategia che prevede di fare i tamponi a tutte le persone con sintomi riconducibili al Covid-19, tanto a quelle a casa ammalate e, in base al risultato, ai familiari e alle persone con le quali queste sono entrate in contatto. Diamoci la possibilità di partire da “zero” e Candelo, per la situazione demografica (meltingpot di professioni, età, livello scolastico e culturale, ecc..), per la conformazione del territorio (le cui vie d’accesso sono facilmente monitorabili), per la posizione geografica, nonché per la prossimità alla Città di Biella, capoluogo di Provincia, e a Ponderano, sede di un Ospedale che molto ha dato e sta dando al contrasto al Coronavirus, potrebbe essere considerata un campione sul territorio piemontese, con costi non macroscopici in ragione del numero dei residenti, ove testare non tanto l’utilità del metodo di cui siamo certi, ma indubbiamente la tecnica e le modalità operative di intervento per raggiungere i risultati che ci si prefigge, ovvero la sconfitta definitiva del Covid-19".

Veronese attacca poi l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Gelone in merito alla scelta dello stesso di conferire, per 3 anni, un incarico a tempo pieno ad una persona che si occupi di sviluppo turistico e culturale del territorio, marketing e comunicazione. "In poche parole - afferma il consigliere - il primo cittadino vuole seguire “la moda” e avere un suo “portavoce”. Chissà mai che nome uscirà dal cilindro? Questa operazione costerà ai Candelesi € 24.980,09 all’anno. Fare opposizione è vigilare sull’operato di una maggioranza cieca e sorda alle istanze e ai diritti dei cittadini. Pur consapevole dell'importanza della Comunicazione pubblica - quando correttamente interpretata -, ritengo che competenza primaria di un sindaco sia saper definire le priorità e in queste settimane le priorità sono ben altre".