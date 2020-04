Valdengo, al via pasti e altri servizi a domicilio per i cittadini. Pella: “Presidio di assistenza per i più fragili”

Nei giorni scorsi, il comune di Valdengo ha attivato una serie di servizi per venire incontro alle esigenze dei cittadini durante l’emergenza coronavirus nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste. Nello specifico, spesa, pasti e altri servizi a domicilio verranno effettuati in questa fase. La spesa a domicilio, rivolta agli ultra 65enni o alle persone in difficoltà, sarà garantita da alcune attività commerciali presenti in paese (i contatti sono segnati sulla locandina). Al Comune ci si potrà rivolgere per i pasti a domicilio, sempre per gli ultra 65enni e per chi si trova ad affrontare problematiche, al numero 015.881852. La Farmacia Sant’Anna sarà a disposizione per la consegna di farmaci e medicinali a domicilio. Infine, sempre in locandina, sono segnati i contatti per le riparazioni urgenti di falegnameria o di impianti elettrici.

“Per affrontare queste fasi difficili, l’amministrazione comunale ha inteso offrire e garantire un presidio di assistenza per i cittadini, specie i più fragili, affinché possano far fronte alle esigenze quotidiane con la massima serenità possibile – spiega il sindaco Roberto Pella - Ringrazio gli esercenti e i professionisti che si sono messi a disposizione anche in questa occasione, rispondendo alla chiamata con convinzione. Anch’io resto a completa disposizione, insieme a tutto il consiglio comunale, per ogni necessità, impegnandomi in tutte le sedi per far valere la nostra ripartenza. Se rispetteremo le regole e tutti staremo a casa, andrà tutto bene: supereremo il picco di contagio della malattia, contenendone la diffusione, e sapremo ripartire, come comunità forte, piena di sorrisi e abbracci, di feste e convivialità, rafforzata nei valori che ci hanno tenuto insieme fino a oggi”.