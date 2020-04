Laurearsi ai tempi del coronavirus, la storia della biellese Carlotta Leonardi: "Nessuna discussione e nessuna festa" VIDEO

Classe 1997, neolaureata. Carlotta Leonardi è una studentessa biellese che il 24 marzo avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea a Palazzo Nuovo, a Torino, a conclusione della triennale di Lingue e Cultue per il Turismo. Ma l'emergenza coronavirus l'ha costretta a coronare il suo sogno senza passare dal "via": per lei, infatti, non è stato possibile neanche discutere la tesi. "Mi è dispiaciuto molto - racconta a Newbiella - perché avrei voluto festeggiare con la mia famiglia e i miei amici, oltre al fatto che mi aspettavo un voto più alto che così facendo non ho potuto ottenere. Al momento ci sono problemi più gravi, ma comunque per me è stata una delusione. In ogni caso, sono spronata a proseguire con gli studi".