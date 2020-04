"Grazie Samanta", la storia di una biellese che produce gratuitamente mascherine per tutti

Buongiorno Direttore,

in questo momento di emergenza dovuto al covid-19, volevo ringraziare pubblicamente Samanta (ometto il cognome per ovvi motivi), che si sta impegnando tantissimo a realizzare con le sue mani delle mascherine di ottima fattura, a tutti quelli che la contattano sui social. E lo fa gratuitamente.

Dal momento che per il decreto vigente era impossibilitata a consegnarle, ha trovato la soluzione tramite la protezione civile, che le consegna tramite i suoi volontari porta a porta e che quindi ringrazio tantissimo a sua volta.

Vorrei che questa mia lettera venisse pubblicata sulla vostra testata per dimostrare che il Biellese ha anche tanta gente pronta ad aiutare anche senza scopi di lucro. Troppe volte veniamo associati a persone tirchie e poco disponibili, ma come si vede in realtà nei momenti del bisogno siamo ancora una bellissima comunità altruista e pronta ai aiutare il prossimo con pochissime risorse che in questo difficile momento abbiamo disponibili.

#TuttiInsiemeCeLaFaremo.