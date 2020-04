Cossato, salta la festa della Spolina 2020 ma parte la raccolta fondi per la Croce Rossa locale

“Cari amici cossatesi , con enorme rammarico, ma certi di aver preso una decisione saggia , si comunica che l’edizione 2020 della Festa “dal Quat al truch “, in programma a giugno, alla Spolina non verrà realizzata. Scelta portata dalla situazione drammatica che stiamo vivendo nel nostro amato Biellese e gesto di forte solidarietà nei confronti degli amici ristoratori e baristi”. Queste le parole pubblicate sulla propria pagina Facebook dal Gruppo Sportiva Spolina nei giorni dell’emergenza coronavirus.

Ma non è il tempo della rassegnazione e della disillusione. Anche perché l’associazione cossatese ha deciso di “creare – come spiega il presidente Filippo Garbaccio - una raccolta fondi destinata alla Croce Rossa Italiana di Cossato. Come punto di partenza, abbiamo donato mille euro ma negli ultimi giorni la cifra è salita: sono arrivati, infatti, quasi 2mila. Frutto di donazioni di cittadini. Si può continuare a dare il proprio contributo”.