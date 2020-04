Coronavirus, un martedì autunnale non impedisce a Benedetta Maroso e Alessia Gruppo di fare sport VIDEO

Riprendiamo un post della Bioglio Pesi. Restare a casa non significa abbandonare la propria attività fisica. E Benedetta Maroso, la "veterana" del gruppo ci insegna che tutto questo si può. In attesa di quel giorno in cui torneremo ad abbracciarci, alla vita normale. "Che strano questo martedì di un marzo quasi autunnale, meno male che un raggio di sole ce lo portano le nostre atlete e i nostri atleti, giovani ma molto maturi. Forse sono proprio loro quelli che ne risentono di più per questa libertà sospesa. Però, noi tecnici, siamo davvero orgogliosi di questi giovani che ci insegnano perchè, nonostante tutto, oltre a continuare a studiare parecchie ore al giorno on line continuano ad allenarsi, chi in garage e chi all'aperto e, come vediamo, il tempo non è clemente. Oggi é Benedetta Maroso, la nostra veterana, che ci sprona insieme a Alessia Gruppo". E intanto continuate a restare a casa!