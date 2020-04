Coronavirus, Corradino: "Fondo alle famiglie? Denaro tolto da altri capitoli di bilancio non ricevuto da Roma"

Consueto appuntamento col sindaco di Biella Claudio Corradino, apparso leggermente rinfrancato forse per il miglioramento dei dati sui contagi del Coronavirus. Oggi il primo cittadino ha parlato soprattutto sul fondo a sostegno delle famiglie, ha parlato di dati incoraggianti e accennato sulla situazione del forno crematorio richiesto dalla città di Bergamo nei giorni scorsi.

Fondo di solidarietà. "Arrivano molte telefonate ma lascia perplessi perchè il Governo non ha dato soldi ai comuni ma solo indicazioni di togliere denaro da alcuni capitoli già assegnati tipo sociale, minori, anziani, disabili e altro. Noi li diamo volentieri ma mancheranno inevitabilmente soldi nelle casse comunali. Comunque speriamo di riuscire perchè capiamo che la situazione è molto grave. 233 mila li indirizziamo a famiglie che non hanno altri aiuti, poi tutto quello che avanziamo sarà poi divisa anche ad altri. Il minimo è 50 euro la settimana ovvero se sei da solo avrai questa cifra, se sei in due sempre 50 euro, in tre 75. Dobbiamo cercare di capire a quante persone dovremmo rispondere. Aspettiamo i dati. Non è un aiuto risolutivo ma solo un inizio. I numeri da chiamare verranno pubblicizzati sulla mia pagina social".

Dati. "Sono in miglioramento e ora non possiamo mollare, non buttiamo a mare 20 giorni. State a casa, non portate i ragazzi fuori e non correte. E' l'unica strada per chiudere questa brutta pagina della nostra vita. Andiamo avanti per questa strada rigorosa. Numeri? I contagiati sono più di 500, deceduti oltre 70 ma il trend ci fa sperare bene e ora iniziamo a vedere una fine che comunque non sarà immediata, almeno fino dopo Pasqua".

Tempio crematorio. "Il Comune ha attuato la procedura per riappropriarsi ma non è ancora suo. Solo il Governo tramite la Protezione Civile lo può fare e lo potrà dare eventualmente in gestione a chi vorrà lui. E' una scelta che spetta a Borrelli. C'è comunque la nostra massima disposizione".