Coronavirus, Biverbanca: disponibile online il modulo richiesta di sospensione rate mutuo prima casa

Banca di Asti e Biver Banca comunicano di aver pubblicato sui propri siti il modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa”. La richiesta può essere inviata via e-mail alla filiale di riferimento, senza la necessità di recarsi in banca, e deve contenere:

il modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa”, scaricato dal sito della propria banca, debitamente compilato e sottoscritto;

la documentazione specificata nel modulo che attesta di ricadere nella situazione per la quale è ammissibile la richiesta;

la scansione del documento di identità dell’intestatario del mutuo. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo è prevista per: 1. i lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro almeno pari al 20% dell'orario complessivo.; 2. i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Tutti gli orari, i contatti delle filiali e il modulo di autocertificazione per la richiesta sono disponibili su www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it.