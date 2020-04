Coronavirus, Biella: nasce una commissione tecnico-operativa per far fronte all’emergenza

La giunta di Biella ha deciso di costituire una commissione tecnica per monitorare settimanalmente la salute dei conti di palazzo Oropa. La nascita della commissione ad hoc, di tema economico-finanziario, è stata approvata con un’apposita delibera nell’ultima seduta di giunta riunita in via telematica lunedì ed è in via di pubblicazione in albo pretorio. La commissione, che ha una durata per il momento fino al 31 luglio 2020, è stata voluta dall’assessore al Bilancio Silvio Tosi con l’obiettivo di monitorare costantemente le entrate e le uscite del Comune in un contesto storico di grave emergenza sanitaria ed economica del Paese. La commissione avrà il compito di analizzare tutte le spese in corso previste, di valutare atto per atto nel merito l’impegno oltre che a procedere con la successiva liquidazione.

Della commissione tecnico-operativa sono chiamati a far parte: il sindaco, l’assessore al Bilancio, il segretario generale dell’ente, il vice segretario generale, il dirigente del settore Programmazione economica e finanziaria, il responsabile della ragioneria e di volta in volta il dirigente del settore interessato all’impegno di bilancio.

Dice l’assessore al Bilancio Silvio Tosi: “Questa commissione tecnico-operativa nasce dalla necessità di fornire un indirizzo specifico sulla gestione corrente del bilancio in ragione delle difficoltà inerenti lo stato di emergenza e le possibili e prossime problematiche che l’ente dovrà affrontare in termini di cassa e di competenza rispetto alle spese e alle entrare”.

L’assessore Tosi aggiunge: “Ci troviamo a dover affrontare un momento storico unico e inedito, ed è compito di una buona amministrazione monitorare con costanza un’evoluzione che potrà essere soggetta a variabili continue e inaspettate. Il nostro intento, a prescindere da quelli che saranno gli aiuti esterni da parte di Europa, Stato e Regione, è quello di un Comune che deve essere in grado sempre di garantire al bilancio un equilibrio, assicurando sempre il pagamento degli stipendi ai dipendenti e l’erogazione di una buona qualità dei servizi essenziali a favore della cittadinanza”.