Coronavirus, altro gesto di solidarietà per l’Ospedale: 500 euro da CSAIN Biella

Proseguono i gesti di solidarietà nei giorni del coronavirus. Il comitato provinciale di biella dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), riconosciuto dal Coni, ha devoluto la somma di 500 euro a favore dell’Ospedale di Biella per far fronte all’acquisto di attrezzature, dispositivi e macchinari. “Un aiuto – spiegano – a chi ogni giorno si prodiga incessantemente per la cura dei malati colpiti da questo oscuro male”.