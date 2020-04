Coronavirus, a Vigliano contributo per Protezione civile e iniziative di sostegno per chi è in difficoltà

A Vigliano Biellese, sono pervenute in queste ultime ore apprezzabili manifestazioni di solidarietà da parte di cittadini ed aziende locali, disponibili a sostenere economicamente le iniziative che il Comune, tramite le associazioni di volontariato, ha attivato sul territorio.

Per rendere più coordinato tale prezioso supporto, il sindaco Cristina Vazzoler ha invitato ciascun cittadino, secondo le proprie possibilità, a sostenere l’attività della Protezione civile di Vigliano Biellese tramite un versamento sul seguente IBAN IT96H0326844920053137593270, intestato a VVB volontari per la Protezione Civile Vigliano Biellese con causale: Emergenza CORONAVIRUS. “Ogni contributo – spiega - sarà fondamentale per sostenere quanti sono in grave difficoltà in questo momento così complesso per tutti”.