Coldiretti, avviata la consulenza a distanza del Patronato EPACA Vercelli-Biella

“Vista la situazione di allerta per la diffusione del Covid19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per contribuire ad arginare questa epidemia il Patronato Epaca incrementa le modalità di usufruire dei servizi offerti a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo, sempre più vicino alle persone, garantendo presenza sul territorio”, afferma la Responsabile del Patronato EPACA di Vercelli – Biella Alessandra Draghi. “Ci facciamo ancora più prossimi fornendo i nostri recapiti telefonici e mail così che ogni richiesta di prestazioni, comprese le nuove misure previste dal Decreto “Cura Italia”, o di consulenza possa essere svolta senza che il cittadino si sposti dalla propria abitazione. Un servizio sempre più a misura del socio agricoltore di Coldiretti ma al quale possono rivolgersi anche i cittadini comuni, in grado di affiancare i servizi sociali per assistere al meglio le persone, su questioni come invalidità civile, indennità di accompagnamento riconoscimento di prestazioni legate all’handicap, così come servizi per disoccupazione e prestazioni legate alla maternità”.

Il Patronato Epaca offre informazioni, consulenze e servizi in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito e facilitare l’accesso ai dati e ai servizi della Pubblica Amministrazione.

“I servizi del patronato EPACA sono la testimonianza dell’attività di Coldiretti per essere vicino a tutti i cittadini”, aggiunge il direttore della Federazione Interprovinciale di Coldiretti Vercelli Biella Francesca Toscani - “Garantendo assistenza e tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Naspi, invalidità, congedi parentali, indennità e molto altro”.

Per informazioni, tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il Patronato sarà disponibile e raggiungibile sia telefonicamente che tramite mail al seguente recapito: Ufficio Provinciale di Vercelli tel. 0161-261614 email epaca.vc@coldiretti.it