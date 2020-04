Biella, prosegue all’Itis il servizio di attenzione alle problematiche giovanili

Ha ripreso la sua attività, da un paio di settimane e con la modalità “a distanza”, lo sportello di Attenzione alle Problematiche Giovanili (APG) dell'Itis di Biella. Si tratta di un'iniziativa importante dell'Istituto, attiva da oltre quindici anni, che attraverso un gruppo di docenti referenti coordinati dal professor Federico Fumero e con la collaborazione della psicologa Alessandra Tamiati si occupa del benessere degli alunni. All'Itis si è sentita l'esigenza della continuazione dello sportello, visto il momento che richiede a tutti misure straordinarie nell’interesse degli studenti.

I giovani possono, infatti, risentire della mancata socialità in spazi esterni, manifestare la preoccupazione per i genitori che lavorano fuori casa e per i parenti lontani o soffrire per la malattia di chi è loro vicino. Proprio per essere di supporto ai giovani in un momento così delicato, è possibile, in modo molto semplice, rivolgersi allo sportello: si può scrivere una mail alla dottoressa Tamiati (alessandra.tamiati@itis.biella.it ) o contattare al telefono il professor Fumero (3281509993), spiegando brevemente il motivo della segnalazione.

Il colloquio di persona sarà sostituito da un incontro “a distanza”, concordato con il richiedente e gestito come di consueto con professionalità e riservatezza. In questo scenario straordinario il servizio è volto più che mai al benessere delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi e delle loro famiglie.