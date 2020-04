A Gaglianico la solidarietà è di casa, anche Genitori e Oltre a fianco degli Amici dell’Ospedale

Proseguono gli atti di generosità a Gaglianico. In questi giorni, l’associazione Genitori e Oltre - che si occupa da anni di varie attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie del paese con corsi, spettacoli e attività legate alla scuola e non – ha voluto dare il suo contributo a favore del nostro Ospedale. “Come altre associazioni presenti da tempo a Gaglianico – spiegano - anche la Geo vuole offrire il suo sostegno agli Amici dell’Ospedale di Biella per l’acquisto di materiale necessario ad affrontare questa emergenza”.