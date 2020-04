Coronavirus, prosegue con lo smart working l'attività di Ramella Graniti

Manteniamo le distanze ma restiamo in contatto. È il motto di Ramella Graniti, azienda biellese che grazie allo Smart Working lascia attivi i servizi di progettazione, preventivi, consulenza tecnica, contabilità e amministrazione. A fronte dell'emergenza coronavirus e sulla base delle ultime restrizioni, l'attività produttiva rimane sospesa fino a nuove disposizioni. "Usiamo la tecnologia per restare in contatto e per continuare a progettare il domani, per una pronta ripresa economica di tutto il paese".

Per info: info@ramellagraniti.com - 335/5843629.